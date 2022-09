Jutro wielkie otwarcie. Kapitan: To taki most bez dojazdu

W sobotę odbędzie się uroczyste otwarcie drogi morskiej z Zatoki Gdańskiej do portu w Elblągu, często określanej przekopem Mierzei Wiślanej. Już wiadomo jednak, że jej pełne wykorzystanie, szczególnie przez większe jednostki, nie będzie możliwe. O tym co tak naprawdę jutro zostanie otwarte i czy inwestycję można uznać za kompletną, pytaliśmy w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Daniela Kotura, kapitana żeglugi śródlądowej. - Przekopanie Mierzei Wiślanej to nie jest jeszcze coś, co będzie miało wpływ od jutra na port w Elblągu. To ważna część, ale dopóki nie ma toru na rzece Elbląg, dopóki sam port nie jest pogłębiony, to mamy - jak ja to nazywam - schludną część inwestycji. Dla mnie to po prostu budowla. To taki trochę most bez dojazdu. To trochę taka atrakcja turystyczna na dzień dzisiejszy, bo inwestycja jest niedokończona - tłumaczył kapitan Kotur.