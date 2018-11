Jurek Owsiak stanął w obronie Bogusława Stanisławskiego. Teraz zaprosił go na 27. Finał WOŚP

Efektem wymiany zdań w mediach społecznościowych jest zaproszenie Bogusława Stanisławskiego na 27. Finale WOŚP. Od samego Jurka Owsiaka, który wcześniej wstawił się za mężczyzną, kiedy posłanka Krystyna Pawłowicz "w haniebny sposób" skomentowała jego zdjęcie.

Zaczęło się od komentarza posłanki Krystyny Pawłowicz na temat zdjęcia mężczyzny z tabliczką "Konstytucja" na szyi. "Co oni z tego starszego człowieka zrobili? Zamiast nakarmić i odprowadzić do domu, to ledwo stojącemu na zimnie starszemu człowiekowi zawiesili jakiś śmieć na szyi, by publicznie poniżał sam swą godność... Pewnie robi to za jakieś marne grosze.. Łobuzy!" - napisała. Jeszcze wtedy mało kto wiedział, że na fotografii jest Bogusław Stanisławski, pierwszy szef Amnesty International w Polsce.