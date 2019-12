Jurek Owsiak prezydentem? Jest odpowiedź

Niedawno mówiło się o tym że taki Kandydatem z kapelusza a będzie Tak ale rozumiem że rozmawiała z nim już nie będzie już Ja wiem że Pisała o tym że Jak mógł Taki No a tutaj się okazuje że Jurek Owsiak mówisz dla nie Hydra Jeszcze kandydatem na prezydenta Bo dla niego prezydent dzisiaj Już tak Trochę nie I uważa że Andrzej Duda wprowadził właśnie Na taki Prezydenta on się bardzo dobrze wpływa na temat hołowni znaczy mówi że to może być kandydat niezależny Popierany przez żadną Mówi też bardzo ładnie małgorzewski tobie Bo to ładna kobieta Dokładnie tak się Odpowiada natomiast mówi że jednak będzie zależna od partii I to mu się nie podoba więc jak rozumiem Jurek Owsiak Bardziej cele Na podstawie Zresztą tak jak mówię teraz że będzie Mówię o tym że on się po do Znaczy Podobają mi się te sformułowania z tej konwencja którą wygłosił start więc myślę że on jest na razie najbliższy Szymonowi Hołownia Tomie Partyjny kandydat