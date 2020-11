Jurek Owsiak napisał list do Kingi Dudy. Mówi o "prawdziwej bolączce polskiej służby zdrowia"

"Jeśli chciałabyś więcej wiedzieć o bolączkach polskiej służby zdrowia, a także super działaniach organizacji pozarządowych, to serdecznie zapraszam do nas do Fundacji – właśnie przygotowujemy się do 29. Finału i dodatkowa para wolontariackich rąk do pomocy zawsze się przyda" - czytamy w poście .

Jurek Owsiak zwrócił się Kingi Dudy. Druga część listu

"Dla polskiej neonatologii Fundacja WOŚP kupiła ogromną ilość sprzętu i osobiście, wielokrotnie na swojej stronie na Facebooku, zwracałem się do ministrów zdrowia z pytaniem, czy państwo może wspomóc polską neonatologię. Tylko w tym roku zamknięto 9 oddziałów noworodkowych. To tak jakby w Czarnkowie, Człuchowie, Katowicach, Międzyrzeczu Podlaskim, Mońkach, Nowym Mieście nad Pilicą, Skwierzynie, Świebodzicach i Żaganiu nie rodziły się dzieci. To tylko ten rok, który jeszcze się nie kończy, a podobne zamknięcia miały miejsca także w zeszłym roku. Dlatego nasza odpowiedź niestety będzie negatywna. Nie możemy już przeznaczyć pieniędzy fundacyjnych na zakup inkubatorów. Jeśli system zmienia szpital na covidowy, to niech system zadba także o to, aby mógł to zrobić, zabezpieczając działające oddziały położnicze" - czytamy we wpisie.