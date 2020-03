Jurek Owsiak do Andrzeja Dudy: Panie prezydencie, telewizja nie leczy

Podczas 28. Finału WOŚP orkiestra zebrała ponad 186 milionów złotych. - Po ubiegłorocznych wydarzeniach mieliśmy stracha jak to wyjdzie. Ale okazało się sukcesem - podsumował Jurek Owsiak. Dziennikarz zwrócił się także do prezydenta Andrzeja Dudy.



Jurek Owsiak - szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (PAP, Fot: PAP/Leszek Szymański)

Ponad 60 proc. tegorocznych funduszy (117 mln złotych) zebrali wolontariusze bezpośrednio do puszek. - Wspaniale potrafimy się bawić, byliśmy wszędzie na świecie. Ta wspólnota zbudowana przez Polaków jest cudowna, ludzie czekają naprawdę na ten dzień - mówił w rozmowie z TVN24 Jurek Owsiak. Szef WOŚP dodał, że w badaniach zaufania społecznego "sektor pozarządowy działa sprawnie i cieszy się zaufaniem ludzi", w przeciwieństwie do polityków.

- Polski rząd nie akceptuje tego, że gramy. Co prawda WOŚP mu nie przeszkadza, ale chciałoby się, żeby służby mundurowe razem z nami grały. A przecież jeszcze niedawno i wojsko i policja były częścią orkiestry. To co się stało w głowie nie mieści - wyznał gorzko Owsiak.

Dziennikarz radiowy nie krył także swojego oburzenia związanego z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomnijmy, że prezydent podpisał w piątek tzw. rekompensatę dla mediów publicznych, która tylko w 2020 roku wyniesie 1,95 mld złotych.

- My w tym roku zebraliśmy ponad 186 mln złotych. Jutro do Ustrzyk Dolnych pojedzie kupiona przez nas karetka o wartości miliona złotych. Przekazujemy ją na oddział ginekologiczno-położniczy, bo im do funkcjonowania 2 mln... i tak teraz sobie to zestawiam: to jest przecież nic przy tych 2 mld dla TVP. Panie prezydencie - telewizja nie leczy - mówił Jurek Owsiak.

Sam szef WOŚP zaapelował w niedzielę do internautów.Każdy kto nie zgadza się z decyzją kandydata PiS w walce o reelekcję może kliknąć w zdjęcie umieszczone przez Owsiaka. W ciągu niecałej doby udało się zebrać ponad 300 tysięcy takich deklaracji. - Nie wiem czy to coś zmieni. Chodzi o samą świadomość: niech naród się wypowie. Może ten milion like'ów to utopia lub nie. Ale przynajmniej to jest zaproszenie do debaty - powiedział Owsiak.

Źródło: TVN24