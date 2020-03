Jurek Owsiak ma prośbę do Polaków. Chodzi o 2 mld zł dla mediów publicznych

Jurek Owsiak po ogłoszeniu wyników 28. finału poprosił każdego, kto nie zgadza się z przekazaniem 2 mld zł na media narodowe, o polubienie jego wpisu na Facebooku. Chce zebrać milion polubień. - Wtedy będziemy głośno mówić, że stało się to niezgodnie z wolą narodu - dodał Owsiak. W niecałą godzinę zebrał niemal 80 tys. polubień.

- Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że 186 milionów złotych, które zebraliśmy, wobec tych 2 miliardów złotych przeznaczonych na telewizję państwową wobec tych, to jest cząstka. To niecałe 10 procent z tych 2 mld, które zostaną wydane w roku - mówił Owsiak. I dodał: - Telewizja nie leczy. Leczą lekarze w szpitalu, który za pomocą urządzeń kupionych za 1/10 tej sumy, będą ratować ludzkie życia.

Jurek Owsiak zwrócił się do Andrzeja Dudy. W piątek prezydent podjął decyzję ws. ustawy przyznającej 2 mld zł mediom publicznym. Poinformował, że podpisze ustawę. - Panie prezydencie, nie zgadzam się z tym, co pan zrobił - poinformował Owsiak. Jednocześnie poprosił oglądających go na konferencji Polaków o wejście na jego profil na Facebooku.- Mam tam do was pytanie - czy wy zgadzacie się z tą decyzją? - powiedział Owsiak.