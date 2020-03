Ogłoszenie wyników 28. Finału WOŚP. Jurek Owsiak podał kwotę tegorocznej zbiórki

Rok temu - podczas 27. Finału - zebrano 175 938 717 zł i 56 gr. To ok. 10 milionów mniej niż podczas tegorocznej kwesty. Średnio w ciągu ostatnich pięciu edycji zebrane kwoty rosły o 28 proc. rok do roku.

W tym roku 12 stycznia na całym świecie pieniądze zbierało ok. 1750 sztabów - w tym 100 poza granicami Polski. W kweście uczestniczyło ok. 120 tysięcy wolontariuszy, którzy rozdali ponad 35 milionów naklejek z czerwonymi serduszkami.

Finał WOŚP. Apel Owsiaka ws. pieniędzy na onkologię

- Dla dziennikarzy pozostaje zadaje pytania: co z karetkami, które miały zostać zakupione przez rząd w ubiegłym roku? My próśb o karetki otrzymujemy wciąż dużo - mówił Owsiak.

- Mam prośbę do wszystkich Polaków. Wejdźcie na mojego Facebooka. Mam do was pytanie: czy nie zgadzacie się z tą decyzją? Wystarczy kliknąć. Jak zbierzemy milion kliknięć, będziemy mieć prawo by mówić, że te pieniądze zostały przeznaczone niezgodnie z wolą narodu - stwierdził Owsiak.