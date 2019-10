"Julia Przyłębska łamie prawo". Sędzia TK uderza w przełożoną

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego zaapelował do Julii Przyłębskiej, by podała się do dymisji. Jarosław Wyrembak uważa, że szefowa TK rażąco narusza elementarne reguły praworządności.

Julia Przyłębska łamie prawo - twierdzi sędzia TK Jarosław Wyrembak (East News, Fot: Jacek Domiński/Reporter,Adam Jankowski/Polska Press)

Julia Przyłębska otrzymała pismo od Jarosława Wyrembaka 17 września. Tego samego dnia doszło do Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK, w trakcie którego sędzia przekazał kolegom swoje oświadczenie.

Zarzucił w nim Przyłębskiej łamanie prawa. "Podejmuje działania, dla których nie znajduję żadnej legitymacji prawnej", które - według jego oceny - "rażąco naruszają elementarne reguły praworządności" - wynika z oświadczenia, do którego dotarł Onet.

Wyrembak stwierdził też, że Przyłębska unika dyskusji o sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. To jego zdaniem próba ograniczania swobody wypowiedzi sędziów. "Zwracam się z apelem o pilne zrzeczenie się tejże funkcji" - napisał.

Jarosław Wyrembak do stycznia 2018 roku był członkiem PiS. Zrezygnował po tym, jak został powołany do TK. Jest doktorem habilitowanym prawa, był adwokatem, notariuszem i wykładowcą. Wyrembak nie chciał komentować pisma, które skierował do członków TK oraz samej Przyłębskiej.