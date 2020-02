Julia Pitera odpowiada Kierwińskiemu: "To jest formuła godna raczej przedszkola"

Marcin Kierwiński z PO w programie #Newsroom powiedział, że jego partyjna koleżanka Julia Pitera nie jest już zawieszona, ponieważ "się uspokoiła". - Wolałabym, aby osoby, które przyczyniły się do powstania tego galimatiasu, wyjaśniły tę sytuację - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską była europosłanka.

- To jest formuła godna raczej przedszkolanki w odniesieniu do przedszkolaków, a nie relacji między członkami jednaj partii. Zalecałabym więc umiar - mówi nam Julia Pitera.

Julia Pitera: Co relatywnie młody mężczyzna miał na myśli?

Była europosłanka powiedziała Wirtualnej Polsce, że ma SMS-a od Marcina Kierwińskiego, który świadczy o tym, że jeszcze niedawno nie miał pojęcia o całej sprawie i zawieszeniu. - Tydzień temu, na moją wiadomość, że nadal nie otrzymuję żadnych informacji, które rozsyłane są do moich kolegów, wyraził przypuszczenie, że w bazie może jest inny adres mailowy - a jest ten sam, co zawsze. I na tym się skończyło. Nikt, jak widać, tego nie sprawdził, a poczta nadal nie przychodziła - zaznacza.

Co miał więc na myśli Marcin Kierwiński mówiąc o "uspokojeniu"? - O to trzeba było jego dopytać - zaznacza Pitera, po czym dodaje: "Ja chciałabym wiedzieć, co relatywnie młody mężczyzna ma na myśli wyrażając się tak protekcjonalnie o doświadczonym polityku, który włożył sporo wysiłku w budowanie pozycji Platformy Obywatelskiej, nie raz płacąc za to dosłownie i w przenośni sporą cenę."

Julia Pitera nie wie, jak będzie wyglądać jej sytuacja w partii. Zdradza nam, że z prośbą o wyjaśnienie całej sytuacji zwróciła się do 34 członków zarządu i do tej pory nie dostała ani jednej odpowiedzi. - Gdyby wówczas ktokolwiek podjął trud wyjaśnienia opisanej tam sytuacji, nie byłoby tego zajścia. Wolałabym, aby osoby, które przyczyniły się do powstania tego galimatiasu, wyjaśniły tę sytuację w oparciu o fakty. PO to demokratyczna partia, o czym stanowi statut i należy go stosować w praktyce, a nie używać go instrumentalnie - podkreśla.