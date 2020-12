Jozsef Szajer. Afera z węgierskim europosłem. Zapytaliśmy o imprezy polskich polityków

Jozsef Szajer. Służby zostały wezwane przez sąsiadów

Pytani przez nas o sytuację polscy europosłowie, którzy poprosili nas anonimowość, podkreślają, że belgijska policja podchodzi do każdego zgłoszenia o imprezie i łamaniu przepisów bardzo restrykcyjnie. – W Belgii bary i restauracje są zamknięte, nie można też urządzać imprez i spotkań. Służby szczególnie reagują na zgłoszenia w weekend, kiedy tzw. imprezowe podziemie rusza ze zdwojoną siłą. Gdyby ta impreza odbyła się w tygodniu, jest duże prawdopodobieństwo, że nikt by się o niej nie dowiedział – mówi nam jeden z europosłów.

Druzgocące sondaże dla PiS. Michał Kamiński komentuje

W podobnym tonie wypowiada się drugi rozmówca, który również zasiadał w Parlamencie Europejskim więcej niż jedną kadencję. – Europarlament to miejsce, które sprzyja życiu towarzyskiemu. Bruksela jest potężna, ludzie są w stolicy Belgii anonimowi. W porównaniu do krajowych parlamentów, to europosłów z poszczególnych państw nikt nie rozpoznaje - mówi nam były europoseł.

Jozsef Szajer. Reprezentował chrześcijańskie wartości

- Mnie szokuje w tej zabawie coś innego. Uczestniczył w niej poseł József Szájer, który jest sojusznikiem premiera Węgier Viktora Orbana i partii Fidesz, która broni chrześcijańskich wartości. To, że pozostali panowie się bawili w taki, a nie inny sposób to jest ich prywatna sprawa. Jedyne, to co jest zabawne, to udział polityka, który był przeciwnikiem wpisania małżeństw homoseksualnych do węgierskiej konstytucji i był obrońcą fundamentu chrześcijańskiej Europy – ocenia nasz rozmówca.