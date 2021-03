Józef Pinior skazany. "CBA jest gorsze od SB"

Sąd Okręgowy we Wrocławiu podtrzymał wyrok skazujący 1,5 roku więzienia wobec Józefa Piniora oraz jego asystenta Jarosława Wardęgi . Mężczyźni mieli w sumie przyjąć 40 tys. złotych łapówek. Kluczowymi dowodami były nagrania zdobyte przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które wymiar sprawiedliwości uznał za "bezsporne".

- Uważam, że CBA w pewnych aspektach jest nawet gorsze od SB, bo zdradziło demokrację. Tamci działali w innym systemie politycznym, w autorytarnej sytuacji geopolitycznej, a tutaj mamy do czynienia ze służbą, która ma stać na straży polskiego porządku demokratycznego, rządów prawa a stała się służbą polityczną, służącą do walki z opozycją - mówi w najnowszym wywiadzie Józef Pinior.

W rozmowie z onet.pl były działacz "Solidarności" uważa, że ujawnione w sądzie nagrania zostały "zmanipulowane". - Sądy nie wzięły pod uwagę materiałów z przesłuchań świadków czy współoskarżonych (...). Te nagrane rozmowy ułożono i połączono tak, by pasowały do z góry przyjętej tezy. Dlaczego pominięto niektóre nagrania? Sąd na rozprawie apelacyjnej nie pozwolił mi się w ogóle wypowiedzieć w stosunku do materiałów procesowych przygotowanych przez CBA. Moje przemówienie zostało przerwane - dodaje Pinior.