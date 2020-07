Józef Gacek: Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów sądu

Prokurator Gacek w czwartek 23 lipca, goszcząc w TVN24, odniósł się do sprawy. - Czytając zarzuty, które prokuratura chce mi przedstawić, nie bardzo widzę tam powody stawiania zarzutów - powiedział.

Przypomniał, że prokuratura dąży do postawienia mu zarzutu przestępstwa urzędniczego, czyli "przestępstwa polegającego na tym, że miałem rzekomo nie dopełnić pewnych obowiązków". - Jeżeli tak, to powinnością prokuratury powinno być wykazanie, jakich przepisów nie dopełniłem, czy jakie naruszyłem - wskazał.

Mówił, że tego zabrakło zarówno we wniosku, jak i zarzutach. - Mogę tylko się domyślać, że prokuraturze chodzi o to, że nie skierowałem aktu oskarżenia przeciwko byłemu szefowi BOR - odniósł się do sprawy ówczesnego szefa BOR Mariana Janickiego, któremu nie postawił żadnych zarzutów.