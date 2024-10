Joński wytknął Hołowni. Ma być odpowiedzialny za klęskę w poprzednich wyborach

Jego zdaniem "Rafał Trzaskowski ma bardzo dobre wyniki i najszerzej reprezentuje elektorat". - Najważniejsze jest to, co się stanie w drugiej turze. (...) Muszę to przypomnieć, że pięć lat temu Szymon Hołownia nie poparł w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. (...) Gdyby zaapelował do swoich wyborców, Rafał Trzaskowski mógłby wygrać - mówił gość "Faktów po Faktach".