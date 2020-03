WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze tłit + 2 Magdalena SobkowiakJoanna Turczynowicz-Kieryłło oprac. Anna Kozińska 24 min. temu Jolanta Turczynowicz-Kieryłło "zaczepia" rywala Andrzeja Dudy. Jest reakcja Jolanta Turczynowicz-Kieryłło wezwała Władysława Kosiniaka-Kamysza do odpowiedzi na pytanie o poglądy ws. adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.... Rozwiń szefowa kampanii Andrzeja Dudy mów … Rozwiń Transkrypcja: szefowa kampanii Andrzeja Dudy mówi tak wyborcy mają prawo wiedzieć jakie poglądy mają kandydaci na prezydenta Wzywamy pana kosiniaka-kamysza do odpowiedzi na pytania jaki na jego zdanie w kwestii adopcji dzieci przez pary jednopłciowe i wczoraj ta odpowiedź pojawiła dość jednoznaczna tylko że ta odpowiedź spotkałaś no z dużą aktywnością polityków Prawa i Sprawiedliwości to to na przykład Wąsik Maciej Wąsik nawiązuje do tego że jesz ja kosiniak-kamysz że kupił se Andrzeja Dudy nazywając go Adriana pogubili się wszyscy w tym wszystkim myślę że polityków prawa jest prawie Andrzeja Dudy bardzo zabolała nasza konwencja w Jasionce kiedy zobaczyli jak wielu zwolenników ma Władysław kosiniak-kamysz zdają sobie sprawę z tego bo na to też wskazują sondaże że dzisiaj najpoważniejszym konkurentem dla a jest Władysław kosiniak-kamysz Ja przypomnę ten sąsiad może przypomnę ten sondaż w którym Władysław kosiniak-kamysz jest jedynym kandydatem który wygrywa w drugiej turze z Andrzejem sondażu Panie redaktorze na to jeszcze mamy kilka tygodni żeby poprawić nasz wynik teraz jestem przekonana że Władysław kosiniak-kamysz będzie drugiej turze i to on wygra z Andrzejem Dudą wybory prezydenckie Także ja się nie dziwię dla państwa w sztabie Andrzeja Dudy dzisiaj Władysław kosiniak-kamysz jest najpoważniejszym przeciwnikiem A to zawsze u nich uruchamia pewną nerwową reakcje w zeszłym tygodniu To była próba nakręca Hej tu bo przypominam a pana ministra Spychalskiego w jaki sposób wypowiadał się o Władysławie kosiniaka-kamysza chociaż to Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze apelował o żebyśmy w tej kampanii kierowali się z zasadą hejtstop niestety o zasadę się nie dostosowali to co robi pani mecenas turczynowicz to jest znowu próba manipulacji wyciągania tematów próba szczucia Polaków jednych na drugich chociaż muszę przyznać że w jednym fragmencie tej wypowiedzi mecenas turczynowicz się zgadzam tak Polacy powinni Polacy mają prawo do tego żeby wiedzieć jakie są poglądy kandydatów na Jakie jest najlepsze miejsce do przedstawienia poglądów kandydatów debata czy zadeklarowało że stanie z Władysławem uśmiecham się do banku wierzy w to że Andrzej Duda stanie z nim do debaty wzywał Bronisława Komorowskiego do debaty to co się teraz zmieniło dlaczego teraz pan prezydent stawia jakieś warunki jego sztab na wątpliwości czy stawać do debaty z innymi kandydat to jest najlepsza możliwość zaprezentowania wyborcom swojego programu jej Panie prezydencie drogi sztabie Andrzeja Dudy Nie ma się czego bać stańcie do debaty to będzie najlepsze miejsce o tym dawać o programach a nie próbować nakręcać kąsać na spróbować nakręcać jakieś manipulacje w ogółu poglądów Władysława kosiniaka-kamysza wypoczął opublikowała ballady Wilanowską która pokazuje że na konsoli pani szefowa sztabu Andrzeja Dudy się zna świetnie nie trzeba nic na ten wiersz widziałam w dzisiaj ten artykuł Myślę że ostatni akapit w ten sposób na obudził a Kaczor przestał ogłupiać ludzi No to myślę że dzisiaj też tobie Andrzeja Dudę po raz kolejny mają państwo problem z szefową sztabu ale to jest wewnętrzna sprawa sztabu Andrzeja Dudy ale da się w takim razie operować żeby nie było w kampanii Hej to jeżeli samemu się Hej uprawiało odpowiedział sobie pan redaktor sam na to pytanie to oni pierwsi wyszli z hasłem hejtstop w kampanii I co robią w tej chwili to jedyni którzy nakręcają nieustannie wzajemne Nazca kiwanie na siebie my w taki sposób kampanii