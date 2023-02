Joe Biden w Polsce. Spore utrudnienia dla mieszkańców Warszawy

Biden w Polsce. Służby postawione w stan gotowości

Przed utrudnieniami ostrzegał również Rzecznik Komendy Stołecznej Policji, Sylwester Marczak. -To, co najbardziej jest widoczne to działania policjantów ruchu drogowego. Będzie to dotyczyło wyłączeń w ruchu kołowym, co więcej dużo policjantów na ulicach zarówno tych umundurowanych, jak i nieumundurowanych. Liczne kontrole w tym również kontrole pirotechniczne. Też nie możemy zapominać o tym, że przy tak dużych zabezpieczeniach, niezbędna jest obecność policjantów również z Polski. To daje nam gwarancję, że na terenie miasta będzie bezpiecznie - informował na antenie Radia dla Ciebie.