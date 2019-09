Joanna Staniszkis z list KO przechodzi do PSL. Komentarze: "Jak bezideowe lemingi"

Wybory parlamentarne 2019. Joanna Staniszkis poinformowała we wtorek, że rezygnuje ze startu na listach Koalicji Obywatelskiej, bo 17. miejsce jej nie satysfakcjonuje. Kilka godzin później okazało się, że ciekawą ofertę złożyło jej PSL. "A program? To drobiazg, miejsce na liście się liczy" - brzmią komentarze w sieci.

Transfer między komitetami wyborczymi prezentującymi różne programy wyborcze wywołał w sieci falę komentarzy. "Dno" - napisał na Twitterze Dominik Tarczyński z PiS. "Wczoraj rezygnacja ze startu na liście PO, bo 17. miejsce. Dziś start z PSL, bo 3. miejsce. Za pierwsze miejsce pewnie by pani poszła nawet do PZPR. Tak sprzedawać swoją twarz potrafią tylko bezideowe lemingi. Miejsce na liście, a nie idea czy program. To się dla was liczy" - dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości.