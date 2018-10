Jadwiga Staniszkis zapewniała, że nie zagłosuje na córkę. Nastąpił przełom

Joanna Staniszkis (córka Jadwigi Staniszkis) zostanie warszawską radną. Gdy 3 lata temu startowała do Sejmu, jej matka zapewniała, że nie odda na nią głosu. - Zmieniła opcję i krytykuje teraz rząd PiS, więc bardzo dobrze się dogadujemy - mówi Wirtualnej Polsce nowa radna stolicy.

W 2015 roku Joanna Staniszkis kandydowała do Sejmu z list Nowoczesnej. Zdobyła tylko 10 tys. głosów i nie dostała się do parlamentu.

Pewnie trochę podświadomy, ale myślę, że tak. Mamy nie da się przekonać tak po prostu, ale to, że pojawiła się Nowoczesna i ja w niej działam, chyba dało jej dużo do myślenia.

Zielona polityka, to również eliminowanie wielkiego ruchu samochodów w centrum stolicy i lepsza komunikacja miejska. Co najmniej pół miliona aut dziennie dojeżdża do Warszawy. Zmiana tej sytuacji to plan długoterminowy, ale zakłada oczywiście zorganizowanie lepszych dojazdów z podwarszawskich gmin. Musimy uruchomić więcej pociągów, a na stacjach poza miastem budować parkingi Park&Ride.