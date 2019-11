WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze joanna senyszyn + 2 aleksander kwaśniewskiabp sławoj leszek głódź 58 min. temu Joanna Senyszyn: mam nadzieję, że Aleksander Kwaśniewski wycofa się ze słów ws. abp. Głodzia Joanna Senyszyn w programie "Tłit" reaguje na wywiad Aleksandra Kwaśniewskiego ws. abp Sławoja Leszka Głodzia. Były prezydent ocenił duchownego... Rozwiń W takiej sytuacji mówiąc to co Prz … Rozwiń Transkrypcja: W takiej sytuacji mówiąc to co Przed chwilą powiedział nie ma pani że to chociażby Aleksandra Kwaśniewskiego Wystawia później świadectwo moralności Książę no Jak w tym wszystkim się później odnajdywać no chyba nie Współczesna wypowiedź tylko z dawnych czasów tak Alexa Teraz to powiedział Teraz na pewno z konta z Opowiedział o tym Tomasz Terlikowski więc generalnie prędzej czy później Będzie wychodzi to na jaw takie rzeczy że w jakiś polityk lewicy bardzo mocno Ale ja raczej tę informację odczytałam jako taką że kiedyś tak A czy teraz tak mówi No ja akurat teraz nie czytałam takiej wypowiedzi wywiad Aleksandry Dla Interii data tego wywiadu 7 lista Teraz No to mocno się Po co robi No właśnie Chyba Pologne Trudno podejrzewać że po to żeby szkodzić Legnicy Może powinna pani do niego zadzwonić Złote myśli Dobry Tak czy co będzie pani dzwonić do do Kwaśniewskiego No właśnie po co Po co tego rodzaju składa deklaracje to zupełnie niepotrzebne a wręcz No ale niestety część polityk Niektórzy No właśnie już tak Nie są Aktywni bardzo w polityce nie są Na stanowiskach to tak Chcę zabierać głos No takim przykładem osoby która najbardziej wszystkim szkodzi sobie to jest Lech Wałęsa Boląca nie powie to albo jemu szkodzi albo tym których popiera No i mam nadzieję że Aleksander Kwaśniewski się wycofa Dlatego że to Ani jemu nie pomaga ani nikomu Zresztą też