Joanna Scheuring-Wielgus zaliczyła wpadkę. Nie pamięta nazwy swojej partii

Politycy, którzy odeszli z Nowoczesnej i założyli w ostatnią sobotę partię Teraz!, mają kłopot z zapamiętaniem jej nazwy. W środę Ryszard Petru stwierdził, że założył partię Razem, a w czwartek podobną wpadkę zaliczyła Joanna Scheuring-Wielgus.

Joanna Scheuring-Wielgus z partii Teraz! (Agencja Gazeta, Fot: Grzegorz Bukała)

Joanna Scheuring-Wielgus była gościem Radia Zet. Na początku rozmowy odniosła się do wczorajszych wydarzeń w Sejmie. - To pokazuje styl polityki PiS-u. Styl nieodpowiedzialny, niechlujny, który łamie wszystkie reguły. To, co mieliśmy wczoraj w Sejmie, to było podsumowanie naszej trzyletniej pracy, stylu sprawowania władzy PiS-u. Masakra! - skomentowała Joanna Scheuring-Wielgus w Radiu Zet ekspresowe przegłosowanie siódmej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Zdaniem posłanki partii Teraz! PiS "siedzi na gorących krzeszłach" i nie wie, co zrobić z aferą KNF. - Zrobili to tylko i wyłącznie, aby przykryć aferę KNF-u, która jest największą aferą po 1989 r., aferą korupcyjną. Gdyby mieli dobrą wolę, jeżeli chodzi o ustawę o SN, to nie byłoby sędziów dublerów w TK, nie byłoby czystki w sądach powszechnych, nie byłoby upolitycznionej prokuratury i upolitycznionego KRS-u - powiedziała Scheuring-Wielgus.

- Prawo i Sprawiedliwość, które ma te dwa słowa w nazwie, nie jest ani prawe, ani sprawiedliwe, jest partią dumy, pychy, synekury i wszystkiego najgorszego, co możemy w polityce zebrać - dodała posłanka.

"My się z tego śmiejemy"

Dziennikarka przypomniała posłance wpadkę Ryszarda Petru, który pomylił nazwę swojej partii i stwierdził, że zakłada Razem. - Ale co to jest za pomyłka? Pomyłki robią wszyscy politycy. My się z tego śmiejemy - odpowiedziała Scheuring-Wielgus. Chodzi o wypowiedź Ryszarda Petru, który w środę w rozmowie z dziennikarzem stwierdził, że założył partię Razem. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Scheuring-Wielgus dodała, że Ryszard Petru jest jednym z niewielu polityków, który przez ostatnie cztery lata jej nie oszukał. - Jest osobą bardzo konkretną i z pełną świadomością z Ryszardem Petru współpracuję. To, jaką mamy opinię na temat danej osoby z mediów, czasami jest bardzo zafałszowane. Zna mnie pani, wie pani, że jestem osobą, która nie daje sobie w kaszę dmuchać, nie jestem osobą, która mogłaby być sterowana przez kogokolwiek - powiedziała.

"W partii Razem..."

Na pytanie dziennikarki, czy wyborcy nabiorą się na "podróbkę Nowoczesnej", jak nazywana jest nowa partia Petru, odpowiedziała: - Podróbka Nowoczesnej to jest teraz. Oryginał Nowoczesnej był na Torwarze w 2015 r. Natomiast powiem pani, dlaczego założyliśmy Teraz!. W partii Razem są wszystkie te osoby, wszystkie... W partii Teraz! są wszystkie te osoby, które zakładały Nowoczesną. Jedyną osobą, która zakładała Nowoczesną, a jest teraz jeszcze z Katarzyną Lubnauer, jest Paweł Rabiej. Ale Paweł Rabiej dostał wynegocjowane przez Ryszarda Petru stanowisko wiceprezydenta Warszawy. Przecież nie wynegocjowała tego Katarzyna Lubnauer - stwierdziła posłanka.

Źródło: Radio Zet