Joanna Mucha skomentowała powrót Donalda Tuska. "Zagalopowała się"

W poniedziałek posłanka Joanna Mucha z Polski 2050 odniosła się do powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. - W pewien sposób zakleszcza ten istniejący od wielu lat spór (…) między Platformą Obywatelską i PiS-em - powiedziała na antenie TVN24. - Spór, który jest po prostu niszczący dla Polski i część ludzi ma już dość wciąż wirującej sytuacji dwóch partii, które wzajemnie na siebie szczują i wzajemnie na siebie nie mogą patrzeć - dodała. Do jej słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Szymon Hołownia, którzy przekazał, że Joanna Mucha przeprosiła już za swój komentarz. - Zagalopowała się po prostu. To się każdemu zdarza - przekazał były kandydat na prezydenta. Według Szymona Hołowni Joanna Mucha aktualnie nie jest w bezpośrednim kontakcie z p.o. szefa Platformy Obywatelskiej. - Ja mam obawy związane z powrotem Donalda Tuska i z powrotem tej retoryki, która się pojawiła od samego początku - wskazał gość WP. - Oczywiście Platforma musi iść swoją drogą. Oni zdecydowali się na bycie hardcorowym anty-PiS-em - dodał Hołownia.