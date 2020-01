Joanna Mucha "rzuca rękawicę" kontrkandydatom z PO

Była minister sportu Joanna Mucha zgłosiła swój udział w wyborach na przewodniczącego PO. Posłanka Platformy chwali decyzję dotychczasowego szefa partii Grzegorza Schetyny o wycofaniu się z rywalizacji o reelekcję. Jednocześnie zapowiada mocną kampanię swojego sztabu.

Posłanka PO odniosła się też do komentarzy, według których ewentualny start Schetyny osłabiłby pozycję kandydującej w wyborach prezydenckich Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. - Cały czas mówiłam o tym w sposób jasny i czytelny, że przywództwo Schetyny w PO osłabiało naszą kandydatkę w wyborach prezydenckich. Nawet jeśli to jest kwestia jednego procenta, czy pół procenta to to może być dokładnie tyle, ile zabrakłoby Małgorzacie Kidawie-Błońskiej do tego, żeby te wybory wygrać - oceniła.