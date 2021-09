Joanna Mucha odpowiada Beacie Kempie

- Nie ma sesji PE, na której by nie dyskutowano o sytuacji osób LGBT w Polsce i na Węgrzech. To wyimaginowane problemy, ponieważ w naszym kraju tolerancja jest bardzo rozwinięta - przekonywała europosłanka PiS Beata Kempa w Telewizji Trwam. - Znowu osoba, która nie doświadczyła w żaden sposób tego typu dyskryminacji, nie ma - tak przypuszczam - w swoim otoczeniu żadnej osoby nieheteronormatywnej, która mogłaby jej opowiedzieć o tym, w jaki sposób te osoby są traktowane, w jaki sposób są zaszczuwane - komentowała posłanka Polski 2050 Joanna Mucha w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Pamiętajmy, że nie tylko osoby nieheteronormatywne są w Polsce dyskryminowane. Nie tylko one czują się tak, jak gdyby były w nieswoim państwie, jak gdyby państwo nie działało na ich korzyść. W moim przekonaniu najbardziej dyskryminowaną grupą w Polsce są osoby biedne - dodała.