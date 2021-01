Joanna Mucha o pożegnaniu z Borysem Budką. "Nie było okazji"

Joanna Mucha nie jest już posłanką Koalicji Obywatelskiej. W środę poinformowała, że wystąpiła z Platformy Obywatelskiej i ogłosiła zamiar przystąpienia do ugrupowania Szymona Hołowni - Polska 2050 (partia jest obecnie w fazie rejestracji). "Rozeszłam się z Platformą w priorytetach, w wyobrażeniu o Polsce. Platforma pozostaje partią skupioną na zwalczaniu PiSu, ja myślę przede wszystkim o Polsce, w której PiS będzie tylko traumatycznym wspomnieniem" - tłumaczyła była minister sportu i turystyki swoją decyzję w mediach społecznościowych. - Czy pożegnała się już pani z szefem PO Borysem Budką? - zapytał posłankę Muchę prowadzący program "Newsroom" w WP. - Nie było okazji, on jest dość zajety - stwierdziła była minister. Dodała, że rozmawiała z szefem klubu i "około 50 członkami klubu" Koalicji Obywatelskiej. Przyznała, że była mile zaskoczona tym, że nikt nie miał do niej pretensji o odejście z PO. - Myślę, że wszyscy mają nadzieję na to, że będziemy w przyszłości razem współpracować, we wspólnym rządzie - stwierdziła posłanka Joanna Mucha. Dodała też, że w klubie są kolejne osoby, które zastanawiają się nad przejściem do ruchu Hołowni.

