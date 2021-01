Joanna Mucha dołącza do Polski 2050. "Interesuje nas, jak ma wyglądać kraj po PiS-ie"

Joanna Mucha opuściła PO na rzecz partii Szymona Hołowni. - Jestem tutaj dwa dni i nie mogę wyjść z podziwu. Nie widziałam nigdy takiego mechanizmu, to absolutnie wybitne, mam nadzieję, że to będzie skutkować dobrą robotą - tłumaczy. Posłanka zapewnia, że nie chodzi o przewodniczącego ugrupowania. Mucha przekonuje, że w Polsce 2050 nie ma systemu wodzowskiego, a decyzje podejmowane są wspólnie. Polityk zaznacza, że partię Hołowni interesuje, jak ma wyglądać Polska po rządach PiS. Mucha zdradza, że Polska 2050 ma regularnie organizować obszarowe konwencje programowe i rzuca wyzwanie innym partiom opozycyjnym, aby robiły to samo. Posłanka chciałaby, aby organizowane byłyby regularne debaty. Mucha, wracając do wyborów z 2019 podkreśla, że były do wygrania. Dodaje, że część ludzi czeka na ofertę i nie chce być anty-PiS.

