Joanna Lichocka o działaniach PiS wobec mediów. "Ustawa dość szybko"

Joanna Lichocka na antenie Polskiego Radia 24 stwierdziła, że prace nad "ustawą trwają", a jej zdaniem projekt ustawy dotyczącej mediów powinien jesienią trafić do Sejmu. - Decyzje należą do kierownictwa partii - zastrzegała posłanka partii Jarosława Kaczyńskiego.

Wyjaśniła, że chodzi o zapisy antymonopolowe - Ja bym chciała, żeby one były dokładnie takie jak we Francji, ponieważ to są już sprawdzone wzorce, które tam funkcjonują od wielu lat - powiedziała Lichocka.