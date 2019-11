WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 3 donald tuskjoanna lichockatłit Natalia Durman 1 godzinę temu Joanna Lichocka: Donald Tusk to są złe emocje. Wydaje mi się, że nie odpuści - Donald Tusk cały czas ma kompleks klęski, jaką odniósł, gdy Lech Kaczyński wygrał wybory. To dążenie do odegrania się ciągle w nim jest.... Rozwiń Umiarkowanie czekam na Powrót Dona … Rozwiń Transkrypcja: Umiarkowanie czekam na Powrót Donalda to Uważam że powinien przeciąć już tą zabawę W podgrzewanie atmosfery Barbara Polsat Pani też już czeka na to przecięcie atmosfery ja uważam że Cały czas ma Gdy Lech Kaczyński wygrał wybory I to To dążenie do tego żeby się ode Mam wrażenie w tym polityku cały czas Tam są bardzo złe Tak to sprzedam Kto są złe I to jest kierowanie się złymi emocjami Wydaje mi się że on Pościele Oczywiście mogę tylko gdybać Nie nie mam Ale z wypowiedzi Donalda Tuska Gdzie zapewniał że nawet kierowanie Europy Ludową nie przeszkodzi W zaangażowaniu się sprawę I powiedzenie tego akurat w momencie kiedy zaczęła być lansowana kandydatura pani kidawy-błońskiego Candy No to dla mnie oznacza że pan Tusk jednak będzie chciał wystartować w Mi się wydaje że to jest bardzo ciekawe teraz To co się dzieje w Platformie Obywatelskiej Bardzo jestem ciekawa czy platforma obywatelsk A jeżeli nie Tusk to kto byłby groźniejszym kontrkandydatem dla Andrzeja Dudy Co na OC Myślę że z punktu widzenia Kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy Przypomnę że jeszcze pan prezydent nie zadeklarował że Także teraz już w ogóle gdybanie Trzeba Z szacunkiem Do Kandydatów Kandydatów Ponieważ za nimi będą stały konkretne grupy I my będziemy chcieli do tych wyborców Ta kampanię Powinna być Kampa Odbudowywania z I mam wrażenie że prezydent Andrzej Duda przez całą swoją kadencję do To jest jeden z jego najważniejszych Ionto Kto wygrał w pierwszej Zobaczymy to byłoby To byłoby do NATO Trzeba Absolutnie podejść z pokorą Słuchać ludzi Ibs Mecz Polaków do tego żeby A my to nawet o 1:00 To proszę się jeszcze nie zadeklarował To znaczy że jeszcze czuję się niepewnie czy że jeszcze trwają namawianie go czy że jeszcze pić się w końcu Niestety Kto ma być kandydatem PIS na prezydenta jeżeli prezydent Andrzej Duda Decyzję to to jest na szklanki W tych wyborach Ale tutaj nie ma Natomiast myślę że nie należy Pana prezydenta Uzna że to jest ten moment to ten wywiad