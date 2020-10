Joachim Brudziński przeprasza za słowa o artystach

Brudziński w poniedziałek w serii tweetów odniósł się do żądań środowiska artystycznego o rządowe wsparcie finansowe. Polityk przypomniał, że wielu artystów w przeszłości otwarcie krytykowało rząd PiS i publicznie mu się sprzeciwiało. Zaznaczył, że część artystów zarzucała rządowi faszyzm.

"Pamiętam jak pani Janda mówiła, że czuje się ob...a przez rząd PIS. Pamiętam te wszystkie gwiazdki, celebrytów, ale także (niestety) wybitnych aktorów, którzy oszaleli z nienawiści do tego rządu bredzili o faszyzmie i dyktaturze? Dziś jak trwoga to do kogo wyciągają rękę po pomoc?" - pisał Brudziński na Twitterze.