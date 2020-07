Joachim Brudziński: PiS rozpadnie się bez Jarosława Kaczyńskiego jak domek z kart

Joachim Brudziński odniósł się do zatrzymania byłego ministra transportu Sławomira N. - To nie jest sprawa polityczna. Gdy słyszę takie słowa z ust polityków opozycji, to ogarnia mnie śmiech. Niech decydują o tym odpowiednie organy tu i na Ukrainie - powiedział w radiowej Trójce. Europoseł PiS uważa, że zawsze są emocje, gdy "zatrzymana zostaje osoba pełniąca funkcje publiczne".