Joachim Brudziński oskarża: skrajnie nieodpowiedzialne chuligaństwo

W telewizji najpierw wygląda jak hipster z placu Zbawiciela, a na protest w Warszawie zakłada czapkę i stylizuje się na chłopka-roztropka - tak szef MSWiA Joachim Brudziński ocenił Michała Kołodziejczaka - lidera AGROUnii. To on stoi za głośnym protestem w stolicy.

Minister nie zamierza przepraszać za swoje słowa o chuligaństwie organizatorów środowego protestu na pl. Zawiszy w Warszawie. - Jestem wnukiem sądeckich górali i chłopów. Całe moje wakacje to była praca na roli - moje mocne słowa nie były skierowane do rolników, tylko do tych, którzy łamią prawo - mówił Joachim Brudziński w radiowej Trójce.