Joachim Brudziński o swoich wpisach. Zdradził, kiedy jest z nich zadowolony

Szef MSWiA jest bardzo aktywnym użytkownikiem Twittera. Nierzadko sprzecza się w sieci z dziennikarzami. Właśnie wyjaśnił, kiedy jest naprawdę zadowolony ze swoich wpisów.

"Mam taką własną (nieskromnie mówiąc) miarę trafności swoich tłitów, ilekroć po moich wpisach widzę reakcje dziennikarzy "Gazety Wyborczej", czy to śmieszkowanie, kpiny, czy też złość, agresja, tylekroć mówię sobie...... dobra robota" - napisał na Twitterze Joachim Brudziński.

Joachim Brudziński domagał się reakcji TVN na doniesienia, z których wynikało, że impreza była zorganizowaną prowokacją. "Nawiązując do moich poprzednich wpisów, chciałbym zapewnić wszystkich, (zarówno z Polski, jak i z USA), których tak bardzo wzburzył mój krytyczny wpis wobec materiału w TVN24, że ilekroć będę uważał, że należy krytykować media (wszelakie), to będę to robił" - napisał na Twitterze szef MSWiA.