Joachim Brudziński o słowach Adamowicz i Biedronia. "Monstrualne zakłamanie"

Nie milkną echa debaty w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji osób LGBT w Polsce. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński nazwał wystąpienia Magdaleny Adamowicz i Roberta Biedronia "kłamliwymi i niegodnymi".

"To co usłyszeliśmy we wtorek podczas debaty o dyskryminacji i mowie nienawiści kierowanym przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej z ust Posła Roberta Biedronia i Posłanki Magdaleny Adamowicz w odniesieniu do sytuacji w Polsce jest czymś monstrualnie zakłamanym i nieprawdziwym" (pisownia oryg. - przyp. red.) - napisał w komentarzu zamieszczonym w mediach społecznościowych Joachim Brudziński.