Jaka będzie zima, prognoza pogody na zimę 2021. Jeszcze trochę lata, potem ciepła zima

Amerykańska firma medialna z 58-letnią tradycją i odpowiadająca za popularną aplikację pogodową - Accuweather - w prognozie na grudzień zapowiada temperaturę od minus 4 do plus 4 stopni Celsjusza. Jednak jednocześnie eksperci zaznaczają, że nie ma co liczyć na jednorodną aurę we wszystkich regionach.