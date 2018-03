"Jesteśmy coraz bliżej prawdy". Kaczyński zapowiada przełom

- Już niedługo Polska dowie się o wynikach eksperymentów przeprowadzanych na jednej z uczelni w Stanach Zjednoczonych - mówił Jarosław Kaczyński podczas swojego przemówienia pod Pałacem Prezydenckim. Na miejscu był nasz reporter.

- Te uroczystości i msze będą dalej trwały, natomiast to, co łączyło nas przez osiem lat, co było prezentowane co miesiąc na Krakowskim Przedmieściu i co łączyło się z pewnymi oczekiwaniami i z nadzieją, to się kończy. Ale kończy się dlatego, że ta nadzieja została spełniona. Że na pl. Piłsudskiego budowany jest pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Że przygotowane jest miejsce pod pomnik św. pamięci Lecha Kaczyńskiego. Że już niedługo będziemy wiedzieli, co udało się i ustalić i czego na razie nie udało się ustalić - mówił.