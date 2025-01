"Jest zimno, ale fajnie". Pracownicy poszukiwani, warunki atrakcyjne

British Antarctic Survey (BAS) ogłosiło rekrutację na stanowiska kucharzy, stolarzy, elektryków i hydraulików do pracy na Wyspie Adelajdy w Antarktyce. Kandydaci mogą liczyć na zarobki do 66 tysięcy euro rocznie plus premie. To, jak pisze dziennik "Bild", dwa razy tyle niż w Niemczech. Dodatkowo pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży oraz specjalistycznej odzieży i szkolenia.

"To praca niepodobna do żadnej innej i doświadczenie, które zapewni wspomnienia na całe życie. Wybrani kandydaci będą pracować w najbardziej odległych i pięknych miejscach na Ziemi, budując przyjaźnie na całe życie i przyczyniając się do nauki, która jest ważna dla zrozumienia naszego zmieniającego się świata" - zachęca na swoje stronie BAS.

Praca w ekstremalnych warunkach

Oliver Hubert, kucharz, który wcześniej pracował w restauracji z gwiazdką Michelin, podkreśla, że gotowanie w takich warunkach to zupełnie nowe doświadczenie.

- Bycie szefem kuchni na Antarktydzie to zupełnie inne doświadczenie. Tworzenie interesujących i pożywnych posiłków przy ograniczonych zapasach to ogromne wyzwanie. Ale gotowanie dla zespołu, który staje się twoją rodziną, to wielki przywilej, a widoki z kuchni są naprawdę epickie - mówi Hubert.

Eloise Saville, pracująca jako stolarz, również opisuje swoją pracę jako pełną wyzwań: - Kroję lód z drewna, jeżdżę skuterem śnieżnym i buduję rzeczy w jednym z najbardziej ekstremalnych miejsc na Ziemi - mówi - Jest nie tylko zimno, ale i fajnie - podkreśla.

Rekrutacja na te stanowiska trwa od maja do września. Umowy zawierane są na czas od 6 do 18 miesięcy.

