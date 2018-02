Jest wstępny raport w sprawie awaryjnego lądowania na Okęciu

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przygotowała wstępny raport dotyczący awaryjnego lądowania samolotu Bombardier na lotnisku Chopina w Warszawie. Okazuje się, że linie lotnicze nie wykonały zaleceń serwisowych producenta maszyny. Problem w tym, że nie były one obowiązkowe.

Z raportu PKBWL - do którego dotarli reporterzy rmf24.pk wynika, że linie lotnicze nie wykonały zaleceń serwisowych, wydanych przez producenta samolotu. Dotyczyły one właśnie tego elementu, który się zepsuł - mechanizmu goleni przedniej podwozia. To właśnie dlatego koła samolotu nie zablokowały się przy lądowaniu i złożyły po dotknięciu do płyty lotniska.