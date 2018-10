Jest śledztwo ws. nazwisk zmarłych na listach komitetu Kornela Morawieckiego

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia sfałszowania list poparcia komitetu Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego. Zbada, czy faktycznie znalazły się na nich podpisy nieżyjących i nieistniejących mieszkańców Warszawy.

O rozpoczęciu śledztwa poinformował tvn24.pl. - Chodzi o artykuł 248 punkt 6 kodeksu karnego, który przewiduje karę do trzech lat więzienia za nadużycia przy sporządzaniu list poparcia - powiedział portalowi Łukasz Łapczyński, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej.

Komisja wyborcza w Warszawie odmówiła rejestracji części list Wolnych i Solidarnych. Na jednej z nich zakwestionowano aż 198 z 200 podpisów. Kilkanaście należało do nieżyjących osób. Pod koniec września komisja złożyła zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Warszawie. Komitet WiN odwołał się od tej decyzji do komisarza wyborczego, ale została ona podtrzymana.