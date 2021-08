Jest reakcja rzecznika Izby Dyscyplinarnej na zarządzenia I prezes Sądu Najwyższego

Falkowski podkreślił, że przepisy obecnie obowiązujących zarządzeń "w duże mierze przenoszą odpowiedzialność na sędziów". - W większości spraw w Izbie Dyscyplinarnej składy orzekające są wyznaczone, to jest ok. 100 spraw - wskazał. Jak tłumaczył, nie będzie żadnej ogólnie obowiązującej dyrektywy dotyczącej tego, jak kto ma się zachować. - Każdy będzie decydować sam - podkreślił. Jak dodał, na pewno każdy będzie mieć na uwadze "motywy, które przedstawiła I prezes SN". - To są hasła, za którymi kryją się poważne problemy i dylematy prawne - powiedział.