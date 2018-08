Jest reakcja MON na słowa Adamowicza. "Wykorzystuje Wojsko Polskie do prowadzenia gier politycznych"

Ministerstwo Obrony Narodowej zareagowała na słowa prezydenta Gdańska ws. asysty wojskowej podczas wrześniowych uroczystości na Westerplatte. Resort wciąż podkreśla, że Paweł Adamowicz skłamał.

MON wydało specjalny komunikat po konferencji prasowej prezydenta Adamowicza. Ich zdaniem, Adamowicz skłamał mówiąc, że Wojsko Polskie zostało zaproszone na uroczystości na Westerplatte. "W połowie lipca, prezydent nie chciał się spotkać z Dowódcą Garnizonu Gdańsk, który próbował przekonać go do zmiany decyzji w sprawie udziału żołnierzy podczas uroczystości" - czytamy w oficjalnym stanowisku.

Burza wokół Westerplatte

Adamowicz oburzał się na wypowiedzi ministra Błaszczaka. - Co pan zrobił dla polskości Westerplatte? Co pan zrobił, żeby rozsławić to, co tu się działo? Pojawił się pan tu dopiero jako dygnitarz, a teraz odmawia nam pan polskości - powiedział Paweł Adamowicz. - Liczę, że pan znajdzie w sobie odrobinę honoru i przeprosi gdańszczan i gdańszczanki - dodał.