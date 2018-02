Jest reakcja Kaczyńskiego na decyzję komisji etyki

- Werdykt był do przewidzenia - tak Jarosław Kaczyński skomentował decyzję komisji etyki ws. jego słów o "zdradzieckich mordach".

Z nieoficjalnych informacji mediów wynika, że komisja podjęła decyzję o upomnieniu prezesa PiS. Chodzi o wypowiedż, która padła z jego ust podczas lipcowego posiedzenia Sejmu. Kaczyński po słowach Borysa Budki (PO), który przywoływał postać zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zwrócił się do oponentów mówiąc: "Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata, niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami".