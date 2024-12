Ile pokażą termometry w Wigilię? Jest najnowsza prognoza

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Opady deszczu, mżawki i deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Początkowo na południu województwa śląskiego i małopolskiego pojawią się opady marznące, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C, 4 st. C na przeważającym obszarze kraju do 6 st. C na północnym zachodzie, chłodniej w obszarach podgórskich, około -1 st. C.

We wtorek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu, nad morzem i krańcach wschodnich także deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 2 st. C, w rejonach podgórskich około minus 1 st. C, nad samym morzem około 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 75 km/h, będzie powodował miejscami zawieje śnieżne.