Awantura na proteście. Starcie Marianny Schreiber z "babcią Kasią"

- To jest stara komunistka, która pobierała rentę za Platformy wyższą, PiS obniżył. Ta kobieta powinna siedzieć w więzieniu. To jest "Babcia Kasia", która atakuje ludzi personalnie, fizycznie, rzuca się na Placu Piłsudskiego na ludzi. To jest właśnie kobieta odpowiedzialna za terror w Warszawie - krzyczała do mikrofonu Polsat News.