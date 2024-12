Wstęp nawet 49 zł. Mieszkańcy Zakopanego oburzeni

Decyzja o zamknięciu parku spotkała się z negatywnymi reakcjami. Mieszkańcy są oburzeni, że miejski park będzie dostępny tylko za opłatą. - To będzie piękna atrakcja, ale sposób jej umiejscowienia jest głupi - skomentowała jedna z mieszkanek w komentarzach pod artykułem, który pojawił się na ten temat w "Tygodniku Podhalańskim".

"Teren miasta, z którego prawo do korzystania mają wszyscy, zostanie wynajęty prywatnej firmie i za wstęp będą pobierane opłaty? Tego jeszcze nie było. To może jeszcze ogrodzić Krupówki i Równię Krupową. Na pewno znajda się chętni na kasę. Gubałówka bis" - to z kolei kolejny głos. Podobne pojawiły się w mediach społecznościowych.