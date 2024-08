Prognoza na 16 dni. Ma być zaskoczenie

Pogoda na noc i na poniedziałek

Najbliższej nocy zachmurzenie ma być małe, na Kaszubach, Półwyspie Helskim i w rejonie Zalewu Wiślanego umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 10 st. C na wschodzie i w obszarach podgórskich, po około 12 st. C w centrum, do 16 st. C nad morzem. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, porywisty, na zachodzie i południu zmienny, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. Nad morzem wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.