"Jest problem". Masowe kontrole policji w Zakopanem

Kibice oraz turyści tłumnie przyjechali do Zakopanego. To efekt zawodów w skokach narciarskich, a także rozpoczynających się ferii. Pełne ręce roboty mają policjanci. - Zdarzają się drobne interwencje w związku z zakłócaniem ciszy nocnej czy też jakieś pojedyncze przepychanki między osobami, ale jeśli miałbym to porównywać z innymi, gorącymi okresami w Zakopanem, to było zdecydowanie spokojniej - przyznaje asp. sztab. Roman Wieczorek. Rzecznik zakopiańskiej policji zauważa jednak, że jest duży problem z nieprzestrzeganiem reżimu sanitarnego. - Jest problem. W sobotę było 51 kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, sklepów, restauracji, barów. Efekt to nałożonych 8 mandatów karnych. To pokazuje, że nie wszyscy wzięli sobie te obostrzenia do serca - dodaje asp. sztab. Roman Wieczorek. Więcej w materiale wideo.