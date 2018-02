Jest porozumienie z lekarzami rezydentami. Długie i niełatwe rozmowy

Minister zdrowia Łukasz Szumowski razem z przedstawicielami rezydentów ogłosił wypracowanie porozumienia. Lekarze kończą protest. Do 2024 r. nakłady na służbę zdrowia wzrosną do 6 proc. PKB.

Jednym z punktów porozumienia jest wzrost nakładów na służbę zdrowia. Już w tym roku nakłady mają wzrosnąć o 2 mld 160 mln zł. Oznacza to, że w 2018 r. na ochronę zdrowia zostanie przeznaczonych 4,78 proc. PKB. W 2020 r. ma to być 5,03 proc. PKB, w 2022 r. nakłady wzrosną do 5,55 proc. PKB, a w 2024 r. do 6 proc. PKB.