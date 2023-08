Jest podejrzana o "numer na wnuczka". Policja prosi o pomoc

Metoda wykorzystana przez sprawczynię, znana jako "metoda na wnuczka", polega na wprowadzeniu ofiary w stan dezorientacji i emocjonalnego szoku, co sprawia, że jest ona bardziej podatna na sugestie oszusta. W tym przypadku, kobieta podszywając się pod adwokata, przekonała swoją ofiarę do natychmiastowego przekazania pieniędzy, sugerując, że są one niezbędne w związku z zaistniałym wypadkiem.