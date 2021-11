"Jest pani kretynką". Słowa Terleckiego wreszcie komentuje PiS

Ryszard Terlecki tłumaczy: trzeba reagować

Ryszard Terlecki tłumaczy całe zajście w rozmowie z "Dziennikiem Polskim". Wyjaśnia, że gdy był z żoną na zakupach, podeszły do niego dwie kobiety. "Jedna zaczęła nagrywać zdarzenie telefonem, a druga wykrzykiwała, że prześladuję kobiety (m.in. 'to co robicie kobietom jest karygodne'). Był to oczywisty przejaw agresji i chamstwa, który wywołał zdumienie przypadkowych świadków" - wyjaśnia Terlecki.