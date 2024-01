Jest ogromny. Niezidentyfikowany obiekt w naszej galaktyce

W związku z tym astronomowie mają trudności z ustaleniem, czym właściwie jest znalezisko. Nie mają jednak wątpliwości, co do tego, że poszerzy ono naszą wiedzę na temat wszechświata. "Każda z możliwości dotyczących natury tego obiektu jest ekscytująca" - powiedział "The Independent" profesor astrofizyki na Uniwersytecie w Manchesterze, Ben Stappers. "Układ pulsar-czarna dziura będzie ważnym celem do testowania teorii grawitacji, a ciężka gwiazda neutronowa zapewni nowy wgląd w fizykę jądrową przy bardzo dużych gęstościach".