Jest odpowiedź Rosji na amerykańskie sankcje! Ambasador USA w Moskwie usłyszał jasną "sugestię"

Jak donosi PAP, Rosja zamierza odpowiedzieć na amerykańskie sankcje nie tylko wydaleniem dyplomatów, ale także poprzez blokadę działalności organizacji pozarządowych związanych z Departamentem Stanu. Ponadto, ambasador USA w Moskwie John Sullivan usłyszał od MSZ Federacji Rosyjskiej sugestię wyjazdu "na konsultacje do kraju".

Z kolei w połowie marca tego roku na podobne "konsultacje" wezwany został ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych generał Anatolij Antonow. Na razie nie jest wiadome kiedy powróci do USA.

Sytuacja jest bardzo "napięta"

Taki stan rzeczy może w rzeczywistości oznaczać bardzo daleki krok wstecz w i tak napiętych już relacjach na linii Waszyngton-Moskwa. Rosyjskie MSZ w piątkowym komunikacie nawiązując do zaistniałej sytuacji stwierdziło, że w obliczu powstałych napięć byłoby wskazane aby na czas ich rozładowania ambasadorowie USA i Rosji pozostali w swoich krajach.

- W obecnej nadzwyczaj napiętej sytuacji pojawia się obiektywna konieczność, by nasi ambasadorowie byli we własnych stolicach, w celu przeanalizowania sytuacji i przeprowadzenia konsultacji - oznajmiło cytowane przez PAP rosyjskie MSZ.

"Na zasadzie wzajemności"

Jak przekazało w piątek MSZ Federacji Rosyjskiej, sankcje w postaci zakazu wjazdu do Rosji nałożone zostały na ośmiu (byłych i obecnych) przedstawicieli amerykańskich. Chodzi m.in.o dyrektora wywiadu krajowego USA Avrila Hainesa, prokuratora generalnego Merricka Garlanda, szefa resortu bezpieczeństwa krajowego Alejandra Mayorkasa czy byłego doradcę Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona i byłego szefa CIA Jamesa Woosleya.

Rosyjskie MSZ zapowiedziało również, że wydaleni zostaną pracownicy amerykańskich misji dyplomatycznych w Rosji, a ich liczba ma być analogiczna do przedstawicieli rosyjskiej dyplomacji uznanych w USA za persona non grata. Ma się to odbyć "na zasadzie wzajemności".