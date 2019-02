Jest odpowiedź Izraela ws. słów Netanjahu. "Nieporozumienie"

MSZ Izraela i ambasada tego kraju wydały oświadczenie ws. słów Biniamina Netanjahu. Urzędnicy tłumaczą, że premier mówiąco "Polakach kolaborujących z nazistami" miał na myśli pojedynczych Polaków, a nie naród czy państwo polskie.

- Wezwaliśmy Annę Azari, by przekazała od nas do strony izraelskiej prośbę o dokładnie wyjaśnienie słów premiera Netanjahu - powiedział wiceszef MSZ na konferencji prasowej. Chodzi o wypowiedź szefa izraelskiego rządu z czwartkowego wieczoru.

To jednak stronie polskiej nie wystarcza. MSZ chce, by Izrael wystosował oficjalne wyjaśnienia, jakie były intencje Netanjahu. - Wyraziliśmy oczekiwanie, by takie wyjaśnienie nastąpiło, ale to od strony izraelskiej zależy, w jakiej formie one będą - powiedział Szynkowski vel Sęk.